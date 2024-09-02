РФ атаковала Киев ракетами: первые детали от власти о последствиях и потерпевших

Сегодня утром, 2 сентября, Россия совершила ракетную атаку на Киев. Экстренные службы работают в Святошинском, Голосеевском и Шевченковском районах.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, известно о по меньшей мере двое пострадавших: один из них госпитализирован. Отметим, что спикер КМВА Михаил Шаманов в эфире телемарафона "Єдині новини" сообщил, что "известно об одном раненом".

По предварительной информации, в Святошинском районе на одном из мест падения обломков горели четыре автомобиля, в настоящее время возгорание было ликвидировано. Также произошел пожар в двухэтажном нежилом здании. Повреждены МАФы у станции метро «Святошин», а также окна здания станции метрополитена. Станция работает.

В Голосеевском районе в результате атаки россиян поврежден корпус котельной. Пожар был ликвидирован.

В Шевченковском районе произошло возгорание на территории одного из предприятий.

Как сообщалось, РФ совершила комбинированную атаку на Киев. ПВО уничтожило более десятка крылатых и около 10 баллистических ракет.

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