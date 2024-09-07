РФ атаковала беспилотниками Киевскую область: какие последствия

Ночью 7 сентября армия РФ в очередной раз атаковала Киевскую область ударными беспилотниками. Из-за атаки дронами тревога продолжалась более 8 часов.

Об этом сообщил руководитель Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко.

"В области работали силы ПВО. Есть сбитые цели. Попаданий в объекты критической и жилищной инфраструктуры нет. Пострадавшие отсутствуют", — говорится в сообщении.

Впрочем, в результате падения обломков сбитых целей в одном из районов повреждены три частных дома. В домах выбиты окна, повреждены двери, кровли крыш. Кроме того, в двух районах за пределами населенных пунктов зафиксированы пожары травяного настила и стерни. Возгорание ликвидировали.

Как сообщалось, ночью в Киеве и области раздавались взрывы – работали силы ПВО. В частности, в столице обломки дронов упали на жилой дом и детский сад.