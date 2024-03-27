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Резня в Киеве: хозяина квартиры обнаружили убитым кухонным ножом (видео)

Резня в Киеве: хозяина квартиры обнаружили убитым кухонным ножом (видео)

Резня в Киеве: хозяина квартиры обнаружили убитым кухонным ножом (видео)

Кухонный нож, которым был убит 41-летний мужчина в Киеве / Фото: Полиция Киева / Facebook

Как выяснилось, к преступлению причастен 43-летний сосед, которого погибший вместе с супругой пригласили в гости.

В Дарницком районе Киева в одной из квартир многоэтажки было обнаружено тело 41-летнего местного жителя с ножевым ранением.

Как сообщили в столичной полиции, подозреваемого в убийстве оперативно задержали.

На место происшествия немедленно прибыли ближайший экипаж патрульной полиции и следственно-оперативная группа районного управления полиции.

Как выяснилось, к преступлению причастен 43-летний сосед, которого погибший вместе с супругой пригласили в гости. Во время распития алкогольных напитков между мужчинами возник конфликт, во время которого сосед ударил хозяина квартиры кухонным ножом в грудь.

Задержан за убийство в Киеве 43-летний сосед жертвы / © Полиция Киева / Facebook
Задержан за убийство в Киеве 43-летний сосед жертвы / Фото: Полиция Киева / Facebook

Полицейские изъяли орудие преступления и задержали фигуранта в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Задержанному сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство. Санкция статьи предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Киеве полиция раскрыла убийство 30-летнего мужчины. Его зарезали, расчленили, а остатки замуровали в гараже.

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