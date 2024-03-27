Резня в Киеве: хозяина квартиры обнаружили убитым кухонным ножом (видео)

Как выяснилось, к преступлению причастен 43-летний сосед, которого погибший вместе с супругой пригласили в гости.
В Дарницком районе Киева в одной из квартир многоэтажки было обнаружено тело 41-летнего местного жителя с ножевым ранением.
Как сообщили в столичной полиции, подозреваемого в убийстве оперативно задержали.
На место происшествия немедленно прибыли ближайший экипаж патрульной полиции и следственно-оперативная группа районного управления полиции.
Как выяснилось, к преступлению причастен 43-летний сосед, которого погибший вместе с супругой пригласили в гости. Во время распития алкогольных напитков между мужчинами возник конфликт, во время которого сосед ударил хозяина квартиры кухонным ножом в грудь.
Полицейские изъяли орудие преступления и задержали фигуранта в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Задержанному сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство. Санкция статьи предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы.
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