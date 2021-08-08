Резня в Гидропарке: ранее судимый мужчина нанес ножевые ранения своему оппоненту

Нападавшего задержали.
В столичном Гидропарке в ходе словесного конфликта мужчина, ранее будучи судимым пять раз, нанес своему оппоненту ножевые ранения.
Об этом информирует паблик "Автопатруль Майдан" в Telegram.
Очевидцы инцидента позвонили на "102".
Совместными усилиями уголовного розыска Днепровского района города Киева и "Автопатрулю Майдана" мужчина был задержан, при нем также обнаружен нож.
В совершении преступления нападавший признался.
На месте работает следственно-оперативная группа, проводятся следственные действия.
Напомним, под Киевом мужчина застал жену в объятиях другого, разозлился и ударил любовника женщины ножом в грудь.
Добавим, что в пгт. Васильков Киевской области ссора между соседями из-за припаркованного автомобиля закончилась поножовщиной. По данным правоохранителей, между 61-летней женщиной и ее 46-летним соседом произошел конфликт из-за припаркованного автомобиля. Тогда женщина выхватила нож и сунула его в грудь мужчине.
А раньше в центре Киева молодой человек устроил резню. Злоумышленник ранил мужчину ножом в спину и бросил умирать. Патрульным удалось задержать нападавшего.
Читайте также:
- В Киеве произошла резня вблизи ТРЦ "Гулливер": подробности
- В Киеве произошла массовая драка с поножовщиной фото