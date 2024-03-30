Резкие колебания уровня воды в Днепре: в Киеве и области объявлен первый уровень опасности

Резкие колебания возможны вследствие пропуска весеннего половодья.
На реке Днепр в Киеве и Бориспольском районе Киевской области с последних дней марта по 2 апреля возможны резкие колебания уровня воды.
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
По информации гидрологов, вода будет содержаться на уровнях отметок затопления пойм и пониженных приречных территорий. Объявлен первый уровень опасности – желтый.
Резкие колебания возможны вследствие пропуска весеннего половодья.
Спасатели Киева находятся на связи с Укргидрометцентром, который проводит постоянный анализ развития гидрометеорологической ситуации в бассейне Днепра, отмечают в КГГА.
Кроме того, КП "Плесо" осуществляет ежедневный мониторинг уровня воды в Русановском проливе для предупреждения возможных подтоплений. Обновленные данные по уровню воды публикуются ежедневно на сайте предприятия.
В Департаменте муниципальной безопасности КГГА напоминают, что в случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефону круглосуточно в "Киевскую службу спасения" по номеру 044 430 3713.
С алгоритмом действий в случае угрозы подтопления можно ознакомиться по этой ссылке.
Ранее сообщалось, что в Украине в последние дни марта ожидается солнечная погода. Температура воздуха прогреется до +25°C. В ближайшие дни также ожидается теплая погода, однако со следующей недели снова придет похолодание.
Читайте также ведущие новости дня: