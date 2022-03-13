Резервный фонд бюджета Киева увеличили до 1,3 млрд грн

Размер фонда в мирное время составляет 250 миллионов гривен.

Сегодня на заседании Киевсовета был увеличен резервный фонд городского бюджета до 1,3 млрд грн.

Денежные средства будут направлены на нужды обороны столицы и гражданскую защиту населения.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает КГГА.

В частности, речь идет о компенсации транспортным предприятиям столицы. В том числе работающим в режиме укрытия (например, метрополитен). И тем, кто вывозит людей из пригородов, где продолжаются бои. На днях город помогает области и предоставляет автобусы «Киевпасстранса» для эвакуации людей из Гостомеля, Бучи, Ворзеля и Ирпеня из Броварского направления.

Также дополнительные средства необходимы на электро- и теплообеспечение города, другие острые потребности Киева.

«Резервный фонд, который мы предусматривали в бюджете в мирное время, составляет 250 миллионов гривен. Сегодня, в условиях войны, мы увеличиваем его до 1,3 миллиарда», - отметил мэр Кличко.

Напомним, оккупанты нанесли артиллерийский удар по Пуща-Водицкому психоневрологическому интернату под Киевом.

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