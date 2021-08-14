Резаные раны и ожоги от газа: в полиции сообщили, сколько правоохранителей пострадали во время столкновений на Банковой

Резаные раны и ожоги от газа: в полиции сообщили, сколько правоохранителей пострадали во время столкновений на Банковой

Пострадавшие силовики получили травмы от дымовых шашек и камней.

В Киеве на Банковой 14 августа между представителями Нацкорпуса и правоохранителями произошли стычки. В результате пострадали по меньшей мере 7 правоохранителей, один военнослужащий.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко в комментарии одному из украинских телеканалов.

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Он подтвердил, что причиной столкновений является отказ участников акции протеста проходить поверхностный осмотр на предмет заноса на территорию ОП запрещенных опасных вещей.

"Произошли столкновения. Представители Нацкорпуса бросали в стражей порядка шины. Те в ответ применяли слезоточивый газ", — сказал Клименко.

По его данным, среди пострадавших семеро правоохранителей и один военнослужащий, имеющий ранение руки. Характер травм разный — все от дымовых шашек и камней.

МВД

В свою очередь, агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что один нацгвардеец получил резаные раны, еще семеро правоохранителей пострадали от газа.

Напомним, на Банковой вблизи Офиса президента, где представители Нацкорпуса 14 августа проводят акцию протеста, произошли столкновения. В Сети появились видео, на которых видно, как во время беспорядков распыляли газ, пускали дымовые шашки и файеры. Известно, что стражи порядка применили слезоточивый газ. Также, по информации некоторых СМИ, произошло и мощная драка.

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