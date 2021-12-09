Рейс Милан-Киев задержали на 15 часов: где сейчас 100 пассажиров (фото)

Украинцы должны были полететь домой вчера вечером.

Более ста украинцев, застрявших в аэропорту Милана из-за переноса рейса авиакомпании Wizz Air в Киев на 15 часов, поселили в гостиницу, чтобы переночевать. Во время завтрака им пообещали рассказать о самолете.

Об этом с места происшествия сообщает редактор сайта ТСН.ua Алина Онопа.

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"Записали каждого в список и в два часа ночи привезли в отель, который находится в 10 минутах от аэропорта. Сказали, что во время завтрака должны сообщить ситуацию о рейсе. Но вчера говорили, что он переносится на 13 часов", — пояснила она.

По ее словам, в отеле условия хорошие, он четырехзвездочный. Людей не кормили, но пообещали завтрак с 8 до 10 утра. В номерах есть только две маленькие бутылки воды.

Напомним, что рейс, который должен был вылететь из Милана в 21:30 по местному времени, внезапно перенесли на 13:00 следующего дня. Сотрудники аэропорта заявили, что причиной соответствующего решения стала переработка пилотов.

В номере гостиницы в Милане желто-голубые шторы

Вид из окна отеля

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