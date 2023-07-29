"Революция" относительно домашних любимцев: в Киевской области сельсовет решил, сколько и кого можно содержать

Депутаты ограничили количество кошек и собак, которые можно содержать в частных домах или квартирах без согласия соседей.

Иногда решение местных властей удивляет, особенно вопределенных обстоятельствах. В Киевской области местные депутаты ограничили количество кошек и собак, которых можно содержать в частных домах или квартирах без согласия соседей.

Об этом сообщил журналист Егор Чечеринда в Facebook.

Какие судьбоносные решения во время войны принимают органы нашего местного самоуправления! Вороньковский поселковый совет (село Вороньков на Киевщине воспето самим Олегом Скрипкой и группой ВВ!) на этой неделе принял достопамятное решение для местных зоозащитников”, – говорится в сообщении Чечеринды.

Теперь в частных домах можно держать не больше четырех кошек и не больше трех собак. В квартирах – не больше трех кошек и не больше двух собак.

"Другие варианты — только при согласии всех окружающих соседей", — добавил журналист.

Местная поселковая голова Любовь Чешко / Фото: из соцсетей

Напомним, накануне исполнительный комитет Вороньковского сельского совета заявил о намерениях провести эвтаназию бездомных животных на территории общины.

Читайте также: