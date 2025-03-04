Reuters снова запустило стрим с Майдана: в КГВА отреагировали

Международное агентство Reuters повторно запустило прямую трансляцию с Майдана Незалежности в Киеве, несмотря на предварительные запреты.

Об этом сообщил глава ОВА Тимур Ткаченко.

"Вид на киевский Майдан Независимости после того, как официальный представитель Белого дома заявил, что президент США Дональд Трамп приостановил военную помощь Украине после его столкновения с президентом Украины Владимиром Зеленским на прошлой неделе", — отметило издание в описании к стриму.

Ранее, 18 февраля, Reuters уже запускало такую трансляцию, но ее остановили после обращения начальника КМВА Тимура Ткаченко к правоохранителям. По его словам, сегодня агентство снова начало эфир без соответствующего разрешения.

"Запрос на разрешение проведения трансляции не поступал. Мы обратились в СБУ. Трансляцию оперативно остановили", — заявил Ткаченко.

Напомним, в Киеве приспустили самый большой флаг страны.

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