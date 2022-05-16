Ресторанный рынок в Киеве обрушился вдвое: какие заведения "выживут" во время войны

Ресторанный рынок в Киеве уменьшился вдвое, с начала войны закрыто не менее трети заведений.
Простая и дешевая еда – тренд ближайших месяцев.
Об этом сообщила соучредитель Национальной ресторанной ассоциации Украины Ольга Насонова агентству "Интерфакс-Украина".
“Ресторанный Киев сегодня – город жестких контрастов. Мертвая пустыня с закрытыми дверями кафе и ресторанов оживляется оазами забитых до отказа заведений. Закрыта как минимум треть киевских ресторанов. Когда откроются – неизвестно. Простая и дешевая еда – тренд ближайших месяцев, а одинокие мужчины – главная аудитория” – сказала Ольга Насонова.
Ключевые факты
- Из 500 тысяч активных потребителей ресторанных услуг осталась в лучшем случае половина, подсчитали в НРАУ.
- Около 20% открытых заведений общепита демонстрируют хорошую загрузку.
- Шансы выжить имеют два формата: кафе и пекарни. Их преимущества – низкий средний чек и маленькая площадь. Востребованные заведения с концепцией простой и сытной кухни.
- Комендантский час практически остановил в столице работу баров.
- При этом лучше всего чувствуют себя киоски с шаурмой.
- Цены с начала войны на самые демократические позиции выросли примерно на 10%.
- Индекс (киевской) лепешки растет – уже 30 грн, в конце 2021 года был 25 грн.
- Цены на кофе начали расти с начала года.
Напомним, в ООН дали неутешительный прогноз: если широкомасштабная война, развязанная Россией, затянется, то девять из десяти украинцев, вероятно, могут оказаться на грани бедности.
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