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Решение властей Киева относительно подорожания проезда могут заблокировать

Решение властей Киева относительно подорожания проезда могут заблокировать

УНИАН

Перед тем, как решить повысить стоимость проезда, власти города должны узнать позицию ГРС.

Государственная регуляторная служба Украины может отмениь решение о повышении стоимости проезда в общественном транспорте Киева.

Об этом в среду, 17 ноября, заявил глава Государственной регуляторной службы Украины Алексей Кучер.

"Если ГРС придет к выводу, что это повышение нецелесообразно или неадекватно, или если Киевсовет не исследовал все альтернативные пути решения проблемы — решение не может быть принято, — отметил он.

Также в ГРС отмечают, что нарушение требований регуляторного законодательства является безусловным основанием для отмены принятого решения в судебном порядке, что также подтверждено многочисленной судебной практикой.

Напомним:

Новости Киева: с 1 января цена на проезд в общественном транспорте составит 20 грн

Новости Киева: с 1 января цена на проезд в общественном транспорте составит 20 грн

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