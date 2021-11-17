Решение властей Киева относительно подорожания проезда могут заблокировать

Перед тем, как решить повысить стоимость проезда, власти города должны узнать позицию ГРС.
Государственная регуляторная служба Украины может отмениь решение о повышении стоимости проезда в общественном транспорте Киева.
Об этом в среду, 17 ноября, заявил глава Государственной регуляторной службы Украины Алексей Кучер.
"Если ГРС придет к выводу, что это повышение нецелесообразно или неадекватно, или если Киевсовет не исследовал все альтернативные пути решения проблемы — решение не может быть принято, — отметил он.
Также в ГРС отмечают, что нарушение требований регуляторного законодательства является безусловным основанием для отмены принятого решения в судебном порядке, что также подтверждено многочисленной судебной практикой.
Напомним:
- Киевская городская государственная администрация 16 ноября сообщила о том, что с 1 января 2022 года в Киеве может существенно подорожать проезд в общественном транспорте. Разовая поездка в метро, коммунальных автобусах, трамваях и троллейбусах может возрасти в два с половиной раза – до 20 гривен.
- Также в Киеве вслед за общественным транспортом могут подорожать маршрутки.
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