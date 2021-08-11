Репетиция ко Дню Независимости: над Киевом пролетели истребители и транспортники

Над столице 24 августа пролетят полсотни воздушных машин

Истребители над Киевом. Полсотни самолетов, военных и транспортных, готовятся к параду в честь 30-летия Независимости.

Об этом 11 августа говорится в Сюжеты ТСН.19:30.

Нежин. Черниговщина. Главный аэродром ГСЧС. Именно здесь базируются самолеты наших спасателей и отсюда — вылетают на боевые дежурства. Истребители, транспортники и вертолеты во главе с украинской "Мрией" — полсотни воздушных машин пролетят над столицей утром 24 августа. Совместные маневры начали отрабатывать сегодня.

Нацгвардиець Сергей свой старенький АН -72 знает до винтика. Ласково называет "ласточкой". Она, говорит, годами доставляла грузы и боевой состав по всему миру. Сейчас же задача другая, хоть и не менее почетно.

Долететь до столицы одновременно пилоты должны из Нежина, Василькова и Луцка. Транспортники и истребители — киевляне увидели над окрестностями города уже сегодня.

В соцсетях бурно обсуждают увиденное, как и три года назад, когда авиация впервые приняла участие в параде в День Независимости. На этот раз самолетов и вертолетов над Киевом будет почти вдвое. Поэтому сейчас, для пилотов задача — не из легких.

"Немножко непривычно. Очень много самолетов. Надо чтобы все своевременно собрались. Стали на свое место. Еще слетают с различных аэродромов не из одного. Надо построить логистику", — говорят пилоты.

По отработанному плану, уже 24 августа самолет должны быть над главной улицей столицы — Крещатику. Пилоты- асы высшего класса. У каждого — 1000 и более часов налета.

Напомним, ранее истребители, военно-транспортные самолеты и вертолеты заметили в Киеве. Об этом в частности сообщили жители Соломенки, Академгородка и Борщаговки.

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