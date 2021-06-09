Ремонтировал лифт и упал в шахту: в Киеве в многоэтажке погиб мужчина (фото)

На месте трагедии работают медики и правоохранители.

В Киеве на улице Декабристов в среду, 9 июня, во время ремонта лифта в шахту упал монтажник. От полученных травм мужчина погиб на месте происшествия.

Об этом сообщает "Киев оперативный".

По данным очевидцев, монтажник ремонтировал лифт в многоэтажном жилом доме. Он не удержался и упал в шахту.

От полученных травм мужчина скончался. На месте трагедии работают правоохранители.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, в Тернопольской области в ДТП погиб 23-летний парень.

Новости Украины: в Ровно студент-сирота сорвался с третьего этажа общежития и погиб

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку