Ремонт усложняет погода – в ОВА рассказала о ситуации с электроэнергией в Киевской области

В Киевской области продолжаются восстановительные работы на объектах критической инфраструктуры.
В Киевской области продолжаются восстановительные работы после вчерашних ракетных ударов по объектам энергетики. Около 50% региона остаются без света.
Об этом рассказал глава Киевской ОВ Алексей Кулеба.
"Усложняют процесс погодные условия – дождь со снегом приводят к обледенению и обрывам линий. Однако энергетики работают в усиленном режиме", – пояснил он.
Также, по его словам, в Киевской области продолжаются экстренные отключения электроснабжения.
Кулеба также напомнил, что в Киевской области работает 400 Пунктов Незламності.
Массированная ракетная атака по энергосистеме Украины 16 декабря
В пятницу утром, 16 декабря, Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине. В результате обстрелов во многих населенных пунктах исчезло электроснабжение, тепло и вода. Российские захватчики выпустили по Украине 76 ракет.
По данным Минэнерго, россияне повредили ориентировочно девять объектов генерации. Кроме того, были ограничены мощности атомных станций.
По состоянию на 17 декабря дефицит электроэнергии в системе все еще значительный. Всем облэнерго доказаны лимиты потребления.
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