Ремонт усложняет погода – в ОВА рассказала о ситуации с электроэнергией в Киевской области

В Киевской области продолжаются восстановительные работы на объектах критической инфраструктуры.

В Киевской области продолжаются восстановительные работы после вчерашних ракетных ударов по объектам энергетики. Около 50% региона остаются без света.

Об этом рассказал глава Киевской ОВ Алексей Кулеба.

"Усложняют процесс погодные условия – дождь со снегом приводят к обледенению и обрывам линий. Однако энергетики работают в усиленном режиме", – пояснил он.

Также, по его словам, в Киевской области продолжаются экстренные отключения электроснабжения.

Кулеба также напомнил, что в Киевской области работает 400 Пунктов Незламності.

Массированная ракетная атака по энергосистеме Украины 16 декабря

В пятницу утром, 16 декабря, Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине. В результате обстрелов во многих населенных пунктах исчезло электроснабжение, тепло и вода. Российские захватчики выпустили по Украине 76 ракет.

По данным Минэнерго, россияне повредили ориентировочно девять объектов генерации. Кроме того, были ограничены мощности атомных станций.

По состоянию на 17 декабря дефицит электроэнергии в системе все еще значительный. Всем облэнерго доказаны лимиты потребления.

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