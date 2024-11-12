Ректора КПИ обвинили в академическом плагиате с российских работ: что известно

В диссертации Анатолия Мельниченко обнаружили фрагменты, заимствованные из других источников без должного цитирования.

Ректор Киевского политехнического института (КПИ) Анатолий Мельниченко обвиняется в академическом плагиате. В его диссертации по теме "Преобразованные формы в воспитательных практиках современного социума" обнаружили фрагменты, заимствованные из других источников без должного цитирования.

Об этом сообщил бывший доцент Сумского государственного университета Олег Смирнов со ссылкой на анализ, опубликованный на ресурсе "Ошибки и фальсификации в научных исследованиях".

В анализе отмечается, что значительная часть текста диссертации Мельниченко была заимствована из других источников, в частности, из работ российских авторов, касающихся религиозных феноменов и патриотического воспитания.

Эксперты отметили, что заимствованные отрывки не всегда сопровождаются надлежащими ссылками, а некоторые термины, происходящие из российских источников, были заменены украинскими аналогами.

В частности, был обнаружен плагиат из книги В. Н. Никитина и В. Л. Обухова "Религиоведение. Вероучения религий мира", из которой Мельниченко позаимствовал ряд описаний религиозной патологии.

Обнаруженный плагиат

Также в анализе говорится, что в диссертации есть значительное сходство с российской статьей о патриотическом воспитании, написанной Владимиром Лутовиновым и Евгением Радионовым, при этом в работе Мельниченко некоторые основные термины были заменены.

Обнаруженный плагиат

"Мельниченко заменяет "патриота России" на "патриота государства", "Россию" — на "собственное государство", "идеи Отечества" — на "идеи Отчизны", "защитника Отечества" — на "патриота своей Отчизны", слова "реформирования России" "на "реформирование современной Украины", — сообщили эксперты ресурса.

Обнаруженный плагиат

Сам Мельниченко обвинения пока никак не прокомментировал.

Напомним, 18 июня в КПИ им. И. Сикорского впервые за 32 года избрали нового ректора. По результатам выборов им стал проректор Анатолий Анатольевич Мельниченко.

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