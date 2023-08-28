Выбивали деньги из бизнесменов: в Киеве будут судить рэкетиров, которые маскировались под бойцов добробатов

Бандиты совершили серию поджогов имущества потерпевших и угрожали им и их родственникам физической расправой.

В Киеве перед судом предстанет организованная преступная группа во главе с криминальным авторитетом по прозвищу "Леший".

Об этом сообщили ТСН.ua в полиции Киева.

В феврале этого года следователи полиции Киева при оперативном сопровождении сотрудников уголовного розыска и Службы безопасности Украины разоблачили преступную группировку, участники которой совершали особо тяжкие преступления на территории столицы. Фигуранты, преследуя собственное обогащение, на протяжении 2021-2022 годов систематически препятствовали деятельности столичных предпринимателей и требовали от них деньги за "разрешение" на беспрепятственное введение бизнеса, суммы которых варьировались от 40 000 до 80 000 долларов США.

Кроме того, от предпринимателей злоумышленники требовали осуществить продажу объектов недвижимости в пользу последних по ценам вдвое ниже рыночной, а в случае отказа угрожали владельцам и членам их семей применением оружия и нанесением телесных повреждений.

Не достигнув преступной цели, нарушители прибегли к серии поджогов личного имущества пострадавших, среди которых элитное транспортное средство и нежилые здания коммерческого назначения, причинив владельцам миллионный ущерб.

Участники преступной организации были задержаны при получении ими 5100 долларов США, предоставленных предпринимателем в качестве первоочередного взноса для получения гарантий по собственной безопасности.

В рамках проведенного комплекса следственных действий правоохранители изъяли вещественные доказательства – документы, оружие, средства связи, а также 400 тысяч долларов США, представлявших собой так называемую "преступную кассу". По ходатайству следователей на изъятые средства, а также на все имущество подозреваемых судом наложены аресты.

Бандитам грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества

Досудебное расследование осуществлялось по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 5 ст. 255 – создание преступной организации лицом, находящимся в статусе субъекта повышенного преступного воздействия, руководства и участия в нем;

ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189 – вымогательство, совершенное организованной группой в условиях военного положения;

ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 194 – умышленное уничтожение имущества, совершенное путем поджога;

ч. 3 ст. 362 – несанкционированные действия с информацией, обрабатываемой в электронно-вычислительных машинах лицом, имеющим доступ к нему, приведшим к его утечке.

Фигуранты были поставлены в известность о подозрениях в совершении преступлений. Следователи завершили досудебное расследование и направили материалы уголовного производства вместе с обвинительными актами в суд для рассмотрения дела по существу.

Организатору и сообщникам грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в феврале СБУ обезвредила преступную организацию, которая под видом добробатов терроризировала и запугивала жителей Киева. Группировку возглавлял криминальный авторитет по прозвищу "Леший". Злоумышленник причастен к многочисленным рейдерским захватам столичных предприятий. Также среди организаторов банды были двое российских граждан – выходцев из Северного Кавказа. Один из них находится под санкциями СНБО.