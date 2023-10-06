Ребенок плакал и звал маму: под Киевом предприниматель на заправке похитил девочку и изнасиловал ее

В Киевской области к 15 годам лишения свободы приговорили предпринимателя, который на заправке похитил у родителей маленькую девочку, отвез ее в поле недалеко от аэропорта Борисполь и изнасиловал.

Об этом идет речь в приговоре Киево-Святошинского районного суда Киевской области от 3 октября 2023 года.

Случай произошел в августе 2020 года в Борисполе Киевской области. Там частный предприниматель на заправке похитил у родителей девочку и посадил в свой автомобиль. Произошло это, когда мать ребенка рассчитывалась на кассе, а девочка смотрела на игрушки.

Он усадил ребенка в автомобиль, где орально изнасиловал девочку. Он также порвал ее одежду и хотел продолжить сексуальное насилие, однако не смог из-за физиологических проблем.

На суде подозреваемый отказался свидетельствовать и объяснять свой поступок. Сначала он отрицал свою вину, однако впоследствии извинился перед семьей потерпевшей.

Мать и отец ребенка сообщили, что в тот день они ехали в гости к знакомым. Остановились на заправке, чтобы сделать покупки. Когда мать рассчитывалась на кассе, девочка захотела взглянуть на игрушки. После этого женщина заметила исчезновение дочери и забила тревогу, вызвав полицию. Впоследствии правоохранители разыскали девочку и она рассказала родителям, что произошло.

"Ребенок рассказал, что его похитил неизвестный мужчина, давал ему смотреть мультики, порвал на нем штанишки и давал "писюн и сказал, что это сося". После указанных событий ребенок закрылся, хотя был очень открыт к людям, боится оставаться сама и белых авто, чтобы ее не украли", — говорится в материалах суда.

После этого случая девочка стала закрытой и навещает детского психолога.

На суде патрульный полицейский, который с напарником разыскал ребенка, рассказал, что во время задержания мужчина вел себя странно, а девочка плакала и звала маму.

Мать подозреваемого обвинила полицию в избиении ее сына, однако официально с заявлением об этом не обращалась. Она добавила, что в тот период у ее сына были проблемы из-за ссоры со своей девушкой. На суде она также извинилась перед родителями потерпевшей.

Мужчину признали виновным по ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 153, ч. 3 ст. 15 ч.6 ст. 152 УК Украины. Его приговорили к 15 годам лишения свободы. Также он должен заплатить отцу, матери и бабушке потерпевшей по 100 тысяч гривен и 3850 гривен материального ущерба.

Приговор суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Напомним, на Черниговщине мужчина замучил 2-летнюю девочку, потому что она "не знала, как зовут дядю".

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