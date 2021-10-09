"Ребенка могут вывезти в Россию": под Киевом у фитнес-блогера похитили семилетнюю дочь (фото, видео)

Девочку посадили в машину и увезли в неизвестном направлении.
Под Киевом у фитнес-блогера похитили семилетнюю дочь.
Чрезвычайное происшествие произошло в центре Вышгорода 7 октября примерно в 13:45.
Об этом рассказал сам отец девочки в видеообращении, которое обнародовал Instagram.
Когда мужчина шел с дочкой по улице, на него напали от трех до пяти крепких мужчин, скрутили его, а неизвестная женщина выхватила ребенка.
Девочку посадили в машину и увезли в неизвестном направлении.
Михаил Яцык уже написал заявление в полицию.
В то же время он просит всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Эвелины, связаться с ним по телефону: 097-229-16-49.
Отец подозревает, что маленькую Эвелину могут вывезти в Россию, где в Дзержинске, Нижнегородской области, живет ее мама, с которой Михаил разведен.
Мужчина отмечает, что его дочь является гражданкой Украины.
Напомним, жительница села Богдановка Броварского района заявила о том, что ее бывший муж забрал сына и исчез.
Отец "похищенного" в Богдановке под Киевом, малыша объяснил, почему забрал его у матери.
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