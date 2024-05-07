Реанимировали патрульные: в Киеве правоохранители спасли мужчину, голову которого придавило автомобилем

По словам врачей, именно своевременная помощь патрульных спасла ему жизнь.

В Киеве правоохранители спасли мужчину, которого придавило автомобилем. Произошло это во время того, как гражданин ремонтировал во дворе свою машину.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины.

Как стало известно, событие произошло, когда мужчина ремонтировал авто у себя во дворе. В какой-то момент автомобиль сам поехал и прижал голову мужчины к другому припаркованному авто. К счастью, гражданин успел позвать жену, после чего потерял сознание.

"Женщина сразу позвонила на спецлинию 112. Считанные минуты и Анастасия Шевчук и Александр Фрасинич на месте. А дальше в течение 5 минут реанимировали не дышавшего мужчину. Поочередно, без остановки, делали непрямой массаж сердца. И наконец, мужчина начал снова дышать. Пока жизни спасенного ничего не угрожает и он под наблюдением медиков. По словам врачей, именно своевременная помощь патрульных спасла ему жизнь", – рассказали в Нацполиции.

Напомним, что в Киеве под суд отправили мошенников, предлагавших в Европе фейковую работу.

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