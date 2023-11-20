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Развращали, насиловали и снимали порно с детьми – на Киевщине разоблачили супругов-извращенцев

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Развращали, насиловали и снимали порно с детьми – на Киевщине разоблачили супругов-извращенцев

Злоумышленник насиловал одну из падчериц

На Киевщине мать снимала порно со своими маленькими дочками, а отчим насиловал одну из девочек

В Киевской области разоблачили супругов, которые систематически развращали двух несовершеннолетних девочек.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

По словам правоохранителей, горе-мать снимала порно-ролики с участием двух своих дочерей, 2011 и 2013 годов рождения, а затем публиковала их в Интернете. А ее муж, отчим девочек, совершил действия сексуального характера в отношении одной из падчериц. Свои действия он тоже снимал на видео.

Сейчас детей отдали на попечение биологического отца. Супругам избрана мера пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей.

По факту изготовления и распространения детской порнографии женщине сообщили о подозрении.

Горе-мать / ©
Горе-мать

Ее муж подозревается в совершении изнасилования в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, а именно – 10-летней девочки. Им грозит продолжительное заключение.

Злоумышленник насиловал одну из падчериц / ©
Злоумышленник насиловал одну из падчериц

Ранее сообщалось, что в Черкассах мать развращала и снимала порно с собственным ребенком.

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Дата публикации
Просмотры
1129
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