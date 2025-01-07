Развращали, насиловали и снимали порно с детьми: как наказали супругов-извращенцев с Киевщины (фото)

За изнасилование падчерицы, создание и распространение детской порнографии отчима и мать девочек приговорены к 15 годам заключения.

На Киевщине судили супругов, систематически развращавших двух несовершеннолетних девочек. Теперь извращенцы проведут 15 лет за решеткой.

Об этом сообщила полиция Киевской области.

В полиции напомнили, как в феврале прошлого года правоохранители Киевщины направили в суд обвинительный акт в отношении мужчин и женщин, которые изготовляли и распространяли детскую порнографию, развращали двух малолетних девочек и изнасиловали одну из них.

"Полицейские в ходе досудебного расследования установили, что женщина изготовляла видеофайлы порнографического характера при своем участии и двух дочерей, 2011 и 2013 годов рождения. Мужчина совершал действия сексуального характера в отношении одной из падчериц в присутствии и при участии жены, которые вместе снимали содеянное". Позже отснятый контент с содержанием детской порнографии распространялись в интернете", – говорится в сообщении.

Разоблачили преступную деятельность следователи следственного управления полиции Киевской области при процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры и оперативном сопровождении отдела противодействия киберпреступлениям в Киевской области Департамента киберполиции Нацполиции Украины.

Горе-мать, которая вместе с дочерьми снималась в порно / Фото: Полиция Киевской области

В декабре 2024 года, приговором Вознесенского горрайонного суда Николаевской области двое обвиняемых приговорены к 15 годам лишения свободы по факту изготовления и распространения детской порнографии, развращении несовершеннолетних, изнасиловании, в том числе по предварительному сговору группой лиц и торговли людьми.

В настоящее время супруги находятся под стражей без определения размера залога.

Напомним, в Киевской области мужчина изнасиловал и пытался убить 17-летнюю девушку.

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