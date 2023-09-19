Развращал и насиловал мальчика на протяжении нескольких лет: в Киеве наказали педофила

К моменту начала совершения противоправных действий мальчику было шесть лет.

В Киеве к 14 годам лишения свободы приговорен злоумышленник за сексуальное насилие над малолетним мальчиком.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

"За поддержание публичного обвинения ювенальными прокурорами Дарницкой окружной прокуратуры судом объявлен обвинительный приговор жителя Полтавщины по обвинению в развращении и изнасиловании малолетнего, хранении детской порнографии и принуждении малолетнего к участию в ее создании (ч. 4 ст. 152,. ч. 4, 5 ст. 301, ч. 1, 3, 4 ст. 301-1 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Прокурором доказано, что злоумышленник, посещая родственников малолетнего мальчика, часто оставался ухаживать за ним. Пользуясь отсутствием посторонних лиц, мужчина на протяжении нескольких лет развращал и насиловал малолетнего.

К моменту начала совершения противоправных действий мальчику было шесть лет.

Указанные неправомерные действия обвиняемый фиксировал на мобильном телефоне, принуждая малолетнего к участию в создании фото и видео порнографического характера, которые потом сохранял.

Во время судебного разбирательства мужчина отрицал свою вину.

Однако, по совокупности веских и безоговорочных доказательств стороны обвинения, мужчина признан виновными в инкриминируемых преступлениях и приговорен к 14 годам лишения свободы.

Также приговором суда обвиняемый лишен права заниматься какой-либо деятельностью, связанной с обучением детей, их воспитанием и проведением досуга, и занимать должности, связанные с работой с лицами до 18 лет, сроком на три года.

Сведения о злоумышленнике будут внесены в Реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.

До вступления приговора в законную силу суд оставил обвиняемого под стражей.

Напомним, житель Киевщины систематически насиловал 13-летнюю дочь и заставлял ее делать интимные фото.

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