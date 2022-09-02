Развращал 6-летнюю девочку: злоумышленника уже задержали под Киевом (фото)

Ночью 37-летний мужчина обнаженным лег в постель к малолетнему ребенку и пытался совершать развратные действия.
Под Киевом задержали мужчину, который развращал шестилетнюю девочку.
Об этом рассказал глава полиции Киевской области Андрей Небитов.
"Ночью этот 37-летний мужчина обнаженным лег в постель к малолетнему ребенку и пытался совершать развратные действия. Хорошо, что родственница девочки вовремя заметила беспредел и сразу сообщила об этом отвратительном преступлении в полицию", — отметил он.
Суд взял развратника под стражу. За совершенное ему грозит до восьми лет лишения свободы.
"Уверен, что этот позорный поступок будет наказан по всей строгости", – резюмировал Небитов.
Напомним, в Киеве изъяли из семьи двоих детей 2011 и 2015 годов рождения, которые жили в полной антисанитарии — среди мусора и тараканов. Малолетних девушек забрали в больницу для медицинского осмотра.
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