Разворовывание бюджета Киева: 23 должностным лицам сообщено о подозрении (фото)

Общая сумма ущерба, причиненный действиями указанных должностных лиц, составляет около 70 млн гривен.

В Киеве 23 должностным лицам сообщено о подозрении в разворовывании столичного бюджета.

Проведен ряд следственных действий в Департаменте КГГА, райгосадминистрациях, на коммунальных предприятиях столицы, а также подрядных организациях, в рамках расследования уголовных производств, связанных с завладением и растратой бюджетных средств в особо крупных размерах.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Проведению этих процессуальных действий предшествовала многомесячная кропотливая следственная и аналитическая работа.

Всего проведено около 100 обысков, по результатам которых вручено уведомление о подозрении 23 должностным лицам, в том числе 11 — должностным лицам коммунальных предприятий, 2 — руководителям управлений райгосадминистраций и 10 — руководителям подрядных организаций.

По данным Киевской городской прокуратуры, общая сумма ущерба, причиненный действиями указанных должностных лиц, подтверждена экспертными исследованиями, составляет около 70 млн гривен.

"Многомиллионные хищения и злоупотребления имеют место почти во всех сферах коммунального хозяйства: капитального строительства, организации дорожного движения, образования и спорта, ЖКХ, земельных ресурсов и т.д.", — говорится в сообщении прокуратуры.

Отметим, что волну обысков которая прокатилась Киевом, столичный голова Виталий Кличко назвал "спецоперацией против него лично".

Напомним, мэра Киева Виталия Кличко пригласили на сегодняшнее заседание СНБО. Однако посетить его городской голова его не сможет. По словам мэра столицы, сейчас он находится в Черниговской области.

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