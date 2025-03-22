Разворовали миллионы для тяжелобольных: СБУ разоблачила масштабную аферу в Киеве

Служба безопасности Украины разоблачила хищение почти 60 миллионов гривен из городского бюджета Киева, выделенных на социальную помощь тяжелобольным жителям столицы.

Об этом сообщили в СБУ.

"Служба безопасности разоблачила еще одну преступную схему в КГГА. По материалам дела, фигуранты присвоили почти 60 млн гривен, которые предназначались для паллиативной помощи тяжелобольным. Как установило расследование, к сделке причастны 4 человека, два из которых — заместители главы Департамента социальной и ветеранской политики КГГА", – говорится в сообщении.

Третьим фигурантом оказался экс-чиновник КГГА, который сейчас возглавляет одну из киевских психбольниц и компанию медико-социального профиля. На днях он пытался сбежать от правосудия за границу, но был задержан сотрудниками СБУ.

Одного из фигурантов дела СБУ задержала при попытке скрыться за границу / Фото: СБУ

Также была установлена четвертая участница преступной схемы, занимающая должность коммерческого директора компании, владельцем которой является третий фигурант. Кстати, сделки проходили именно через эту медико-социальную фирму, которая "выиграла" тендер КГГА.

"По материалам дела, эти лица организовали механизм хищения денег, выделенных на финансирование киевлян, страдающих неизлечимыми заболеваниями. Чтобы украсть бюджетные средства, чиновники КГГА заключили договор с компанией подельника на общую сумму 149 млн грн", — сообщили в СБУ.

Фигуранты разворовали 60 млн грн бюджетных средств / Фото: СБУ

Выделенные деньги должны были пойти на ежедневный паллиативный уход за тяжелобольными киевлянами, их бесплатное медобслуживание, приобретение лекарств и пищевых продуктов. Но около трети бюджетных средств были потрачены на дорогие автомобили, в частности Porsche Cayenne, и элитную недвижимость, которые якобы использовали для нужд пациентов.

Всем четырем организаторам аферы уже сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Украины:

присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах организованной группой (ч. 5 ст. 191);

мошенничество, совершенное в крупных размерах, либо путём незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники (ч. 4 ст. 190);

подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов (чч. 2, 3 ст. 358).

Если эти преступления будут доказаны в суде, подозреваемые могут провести в тюрьме следующие 12 лет.

Напомним, полиция Киева задержала преступную группу, организовавшую торговлю людьми под видом реабилитационного центра. В результате операции был освобожден 31 человек, которых содержали в ужасных условиях и принуждали к бесплатному тяжелому труду.

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