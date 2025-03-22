Разворовали миллионы для тяжелобольных: СБУ разоблачила масштабную аферу в Киеве

Среди фигурантов дела оказались руководитель психбольницы и чиновницы столичной администрации.
Служба безопасности Украины разоблачила хищение почти 60 миллионов гривен из городского бюджета Киева, выделенных на социальную помощь тяжелобольным жителям столицы.
Об этом сообщили в СБУ.
"Служба безопасности разоблачила еще одну преступную схему в КГГА. По материалам дела, фигуранты присвоили почти 60 млн гривен, которые предназначались для паллиативной помощи тяжелобольным. Как установило расследование, к сделке причастны 4 человека, два из которых — заместители главы Департамента социальной и ветеранской политики КГГА", – говорится в сообщении.
Третьим фигурантом оказался экс-чиновник КГГА, который сейчас возглавляет одну из киевских психбольниц и компанию медико-социального профиля. На днях он пытался сбежать от правосудия за границу, но был задержан сотрудниками СБУ.
Также была установлена четвертая участница преступной схемы, занимающая должность коммерческого директора компании, владельцем которой является третий фигурант. Кстати, сделки проходили именно через эту медико-социальную фирму, которая "выиграла" тендер КГГА.
"По материалам дела, эти лица организовали механизм хищения денег, выделенных на финансирование киевлян, страдающих неизлечимыми заболеваниями. Чтобы украсть бюджетные средства, чиновники КГГА заключили договор с компанией подельника на общую сумму 149 млн грн", — сообщили в СБУ.
Выделенные деньги должны были пойти на ежедневный паллиативный уход за тяжелобольными киевлянами, их бесплатное медобслуживание, приобретение лекарств и пищевых продуктов. Но около трети бюджетных средств были потрачены на дорогие автомобили, в частности Porsche Cayenne, и элитную недвижимость, которые якобы использовали для нужд пациентов.
Всем четырем организаторам аферы уже сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Украины:
- присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах организованной группой (ч. 5 ст. 191);
- мошенничество, совершенное в крупных размерах, либо путём незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники (ч. 4 ст. 190);
- подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов (чч. 2, 3 ст. 358).
Если эти преступления будут доказаны в суде, подозреваемые могут провести в тюрьме следующие 12 лет.
Напомним, полиция Киева задержала преступную группу, организовавшую торговлю людьми под видом реабилитационного центра. В результате операции был освобожден 31 человек, которых содержали в ужасных условиях и принуждали к бесплатному тяжелому труду.
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