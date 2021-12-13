Развернули плакат и зажгли файеры: в Киеве провели акцию в поддержку фигурантов дела Шеремета

Развернули плакат и зажгли файеры: в Киеве провели акцию в поддержку фигурантов дела Шеремета

Трое подозреваемых свою вину не признают и считают дело сфальсифицированным.

Файеры на стеклянном мосту в столице. Акцию протеста в поддержку фигурантов дела Шеремета провели в Киеве. Сейчас два года, как под следствием находятся военный и музыкант Андрей Антоненко, врач Юлия Кузьменко и военная медсестра Яна Дугарь.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 13 декабря.

Отмечается, что их друзья и родные собрались на мосту в центре города, развернули над проезжей частью плакат и зажгли файеры. Ровно два года назад Антоненко, Кузьменко и Дугарь задержали, в их домах провели обыски. Сначала подозреваемых отправили под стражу, впоследствии смягчали меры пресечения.

Сейчас Андрей Антоненко и Юлия Кузьменко под домашними арестами, Яна Дугарь – под личным обязательством. Родные и адвокаты обвиняемых говорят, что за эти два года следствие так и не предоставило доказательств причастности фигурантов к убийству журналиста.

Напомним:

Павел Шеремет был убит в центре Киева 20 июля 2016 года. Журналист был похоронен в Минске. По данным следователей, злоумышленники закрепили взрывчатку на дне авто, за рулем которого находился Шеремет. Также было сообщено, что для убийства известного белорусского журналиста злоумышленники использовали элементы противопехотной мины МОН-50.

12 декабря Нацполиция сообщила, что задержала фигурантов убийства журналиста Шеремета . Подозреваемых искали более 2,5 лет. Правоохранители подозревают в убийстве военного и волонтера Андрея Антоненко (известного также как рок-музыкант Riffmaster) и хирурга детской больницы Юлию Кузьменко. Третья подозреваемая по делу – военная Яна Дугарь. Все трое свою вину не признают и считают дело сфальсифицированным.

. Подозреваемых искали более 2,5 лет. Правоохранители подозревают в убийстве военного и волонтера Андрея Антоненко (известного также как рок-музыкант Riffmaster) и хирурга детской больницы Юлию Кузьменко. Третья подозреваемая по делу – военная Яна Дугарь. Все трое свою вину не признают и считают дело сфальсифицированным. В то же время, общественные активисты, сообщество ветеранов АТО, волонтеров и, в частности, Министерство по делам ветеранов заявляют о непричастности всех троих к этому преступлению. В частности, они публикуют ряд доказательств, противоречащих версии следствия.