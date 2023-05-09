"Разве это война, это – геноцид": киевский ветеран – об агрессии РФ против Украины

Ветеран пришел к Мемориалу Вечной Славы почтить память погибших во Второй мировой войне.

Ветеран Александр Иванович, 1926 года рождения, 9 мая пришел в Киеве к Мемориалу Вечной Славы почтить память погибших во Второй мировой войне и назвал российскую агрессию против Украины геноцидом. По его мнению, президента страны-агрессорки РФ Владимира Путина следует повесить.

Об этом пишет УНИАН.

"Этого Путина нужно повесить и кончить. Разве это война? Это геноцид", — сказал Александр Иванович.

Ветеран назвал геноцидом агрессию РФ против Украины.

Напомним, в ночь на 9 мая Россия снова атаковала Украину. В Киеве обломок сбитой ракеты упал на частный двор в Голосеевском районе.

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