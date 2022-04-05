Разрушены дома, сожжены авто и много российского металлолома: ВСУ показали видео из Бородянки

Разрушены дома, сожжены авто и много российского металлолома: ВСУ показали видео из Бородянки

ВСУ показали последствия "русского мира".

ВСУ показали жуткое видео из освобожденного поселка Бородянка в Киевской области. Улицы когда-то цветущего населенного пункта были уничтожены, сожжены дома и много уничтоженной техники оккупантов.

Об этом сообщают Сухопутные войска ВСУ.

На видео, показанном украинскими защитниками, видны разрушенные и обстрелянные дома гражданских жителей, которые беспощадно уничтожали российские убийцы.

Разрушенные помещения и сожженные авто украинцев – вот это и есть "русский мир", который принесли в мирную Украину убийцы из РФ.

Напомним, российских военных, совершавших зверства в Буче, снова возвращают в Украину.

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