Разрушены дома, сожжены авто и много российского металлолома: ВСУ показали видео из Бородянки

ВСУ показали последствия "русского мира".
ВСУ показали жуткое видео из освобожденного поселка Бородянка в Киевской области. Улицы когда-то цветущего населенного пункта были уничтожены, сожжены дома и много уничтоженной техники оккупантов.
Об этом сообщают Сухопутные войска ВСУ.
На видео, показанном украинскими защитниками, видны разрушенные и обстрелянные дома гражданских жителей, которые беспощадно уничтожали российские убийцы.
Разрушенные помещения и сожженные авто украинцев – вот это и есть "русский мир", который принесли в мирную Украину убийцы из РФ.
Напомним, российских военных, совершавших зверства в Буче, снова возвращают в Украину.
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