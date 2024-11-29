Разрушения в Киеве после ночной атаки сняли на фото

В результате атаки в Киеве были повреждены детская поликлиника и три жилых многоэтажки.

Последствия атаки беспилотниками на Киев в ночь на 29 ноября сняли на фото.

Об этом сообщила Киевская ГВА.

Администрация опубликовала фото с повреждениями в Киеве и с кратким сообщением:

"Последствия ночной атаки российских дронов в Днепровском районе".

Последствия атаки на Киев в ночь на 29 ноября / Фото: Киевская городская военная администрация.

Последствия атаки на Киев в ночь на 29 ноября / Фото: Киевская городская военная администрация.

Последствия атаки на Киев в ночь на 29 ноября / Фото: Киевская городская военная администрация.

Последствия атаки на Киев в ночь на 29 ноября / Фото: Киевская городская военная администрация.

Последствия атаки на Киев в ночь на 29 ноября / Фото: Киевская городская военная администрация.

Последствия атаки на Киев в ночь на 29 ноября / Фото: Киевская городская военная администрация.

Напомним, из-за падения обломков вражеских дронов в Киеве в Днепровском районе была повреждена детская поликлиника, а также остекление окон и фасадных частей подъездов в трех жилых многоэтажках вокруг.

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