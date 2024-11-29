Разрушения в Киеве после ночной атаки сняли на фото
В результате атаки в Киеве были повреждены детская поликлиника и три жилых многоэтажки.
Последствия атаки беспилотниками на Киев в ночь на 29 ноября сняли на фото.
Об этом сообщила Киевская ГВА.
Администрация опубликовала фото с повреждениями в Киеве и с кратким сообщением:
"Последствия ночной атаки российских дронов в Днепровском районе".
Напомним, из-за падения обломков вражеских дронов в Киеве в Днепровском районе была повреждена детская поликлиника, а также остекление окон и фасадных частей подъездов в трех жилых многоэтажках вокруг.