Разрушения на Киевщине в результате ракетной атаки: детали с фото

Хотя "прилетов" в области не было, обломки сбитых ракет натворили беды.

В Киевской области в результате падения обломков сбитых российских ракет 8 декабря повреждены дома и авто. Полиция фиксирует последствия атаки.

Об этом сообщили в МВД Украины.

Утром российские войска нанесли ракетные удары по территории Киевской области. В результате падения обломков сбитых ракет есть повреждения домов, автомобиля, хозяйственных зданий и газовой трубы.

К счастью, обошлось без пострадавших.

На месте происшествия работают соответствующие службы. Правоохранители осматривают место происшествия и фиксируют последствия вражеской атаки.

Разрушение в Киевской области в результате падения обломков ракет / Фото: МВС Украины в Telegram

Разрушение в Киевской области в результате падения обломков ракет / Фото: МВС Украины в Telegram

Разрушение в Киевской области в результате падения обломков ракет / Фото: МВС Украины в Telegram

Обломок сбитой ракеты в Киевской области / Фото: МВС Украины в Telegram

Разрушение в Киевской области в результате падения обломков ракет / Фото: МВС Украины в Telegram

Атака по Киевской области 8 декабря

Оккупанты запустили крылатые ракеты по Киевщине в ночь на 8 декабря и все они были сбиты силами ПВО. Попаданий в объекты критической, жилой инфраструктуры не было. Однако обломки повредили частные дома в нескольких громадах.

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