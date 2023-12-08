Разрушения на Киевщине в результате ракетной атаки: детали с фото

Хотя "прилетов" в области не было, обломки сбитых ракет натворили беды.
В Киевской области в результате падения обломков сбитых российских ракет 8 декабря повреждены дома и авто. Полиция фиксирует последствия атаки.
Об этом сообщили в МВД Украины.
Утром российские войска нанесли ракетные удары по территории Киевской области. В результате падения обломков сбитых ракет есть повреждения домов, автомобиля, хозяйственных зданий и газовой трубы.
К счастью, обошлось без пострадавших.
На месте происшествия работают соответствующие службы. Правоохранители осматривают место происшествия и фиксируют последствия вражеской атаки.
Атака по Киевской области 8 декабря
Оккупанты запустили крылатые ракеты по Киевщине в ночь на 8 декабря и все они были сбиты силами ПВО. Попаданий в объекты критической, жилой инфраструктуры не было. Однако обломки повредили частные дома в нескольких громадах.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Ракетная масштабная атака! Тревожное и сложное утро!
Читайте ведущие новости дня:
- Ликвидация Ильи Кивы: где убили предателя Украины и "пророческое" сообщение – громкие подробности
- Мобилизация в Украине: кого в первую очередь могут призвать, разновидности повесток и подробности нововведений
- "Россияне могут снова подойти к Киеву": украинский разведчик сделал неожиданное заявление