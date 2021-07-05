Разрушение Берестейского путепровода: в КГГА обещают масштабную реконструкцию

В ближайшее время на сооружении начнут противоаварийные работы.

В Киеве специалисты КП "Киевавтодормост" начали обследование путепровода на ул. Победы возле станции метро "Берестейская" из-за его разрушения.

Об этом сообщили в КГГА.

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По данным коммунальщиков, произошло осыпание защитного слоя бетона и частей перильного ограждения. Поэтому в ближайшее время на сооружении начнут противоаварийные работы.

"В дальнейшем предусмотрена масштабная реконструкция. В рамках работ планируется заменить пролетное строение и убрать колонны, установленные на проезжей части проспекта", — говорится в сообщении КГГА.

Как отмечают, после реконструкции на данном участке дороги уменьшатся пробки.

Напомним, из-за обвала части конструкции Берестейского путепровода патрульные перекрыли под ним движение по левой полосе.

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