Разрушение Берестейского путепровода: в КГГА обещают масштабную реконструкцию

В ближайшее время на сооружении начнут противоаварийные работы.
В Киеве специалисты КП "Киевавтодормост" начали обследование путепровода на ул. Победы возле станции метро "Берестейская" из-за его разрушения.
Об этом сообщили в КГГА.
По данным коммунальщиков, произошло осыпание защитного слоя бетона и частей перильного ограждения. Поэтому в ближайшее время на сооружении начнут противоаварийные работы.
"В дальнейшем предусмотрена масштабная реконструкция. В рамках работ планируется заменить пролетное строение и убрать колонны, установленные на проезжей части проспекта", — говорится в сообщении КГГА.
Как отмечают, после реконструкции на данном участке дороги уменьшатся пробки.
Напомним, из-за обвала части конструкции Берестейского путепровода патрульные перекрыли под ним движение по левой полосе.