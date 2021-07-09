Разорвало руку: появилось видео, как "голосеевский" стрелок ранил патрульного

Полицейскому сделали серьезную операцию.

В социальных сетях появилось видео выстрела "голосеевского" стрелка в патрульного полицейского. В результате чего правоохранитель получил серьезную травму руки.

Ролик опубликовали в Сети со ссылкой на "Чрезвычайные новости".

На кадрах видно, как патрульный полицейский закрывает глазок в то время, как другой мужчина болгаркой пытается срезать двери. После чего изнутри квартиры раздается выстрел. Стрелок попал в руку копа, а также в двух человек: гражданского и охранника.

В соцсетях также отметили, что пострадавшим оказался 27-летний патрульный. Ему буквально разорвало руку: медики собирали кости пальцев по частям.

Напомним, что стрелку грозит до 15 лет тюрьмы. Между тем раненому патрульному уже провели операцию — врачи надеются, что руку удастся сохранить.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку