Разорвало пищевод: из Фастова в Киев вертолетом транспортировали 35-летнюю женщину на конечных сроках беременности (фото)

Разорвало пищевод: из Фастова в Киев вертолетом транспортировали 35-летнюю женщину на конечных сроках беременности (фото)

Сейчас пациентка находится в Киевской областной клинической больнице, ее состояние стабильное.

Из Фастова в Киев вертолетом транспортировали 35-летнюю женщину на конечных сроках беременности с разрывом пищевода. Аэромедицинская эвакуация прошла успешно.

Об этом говорится в сообщении Национальной полиции Украины.

На стадионе "Старт" уже ждали сотрудники патрульной полиции Киева. Они оперативно подготовили место для посадки вертолета и за считанные минуты женщину передали бригаде врачей.

"Сейчас пациентка находится в Киевской областной клинической больнице, ее состояние стабильное, однако нуждается в постоянном наблюдении специалистов", — говорится в заметке.

Напомним, украинская ведущая и блогера Маша Ефросинина рассказала, как почти одновременно забеременела со своей родной сестрой Лизой.

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