Разминирование Киевской области может занять около года — ОВА

Разминирование Киевской области может занять около года — ОВА

Сейчас все автомобильные дороги в Киевской области уже очищены от мусора и осколков.

Разминирование всей деоккупированной территории в Киевской области может занять около года.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Александр Павлюк в эфире телемарафона "Единые новости".

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По его словам, основные мероприятия по населенным пунктам, дорогам Киевской ОВА планирует закончить до конца мая.

"По остальной территории срок велик — возможно, до года. Потому что это 743 тысячи км, где предполагается возможность опасных объектов. На данный момент мы разминировали около 1200 га", — сообщил Павлюк.

Он также спрогнозировал, что до конца мая во всей Киевской области будут восстановлены водо- и газоснабжение. Кроме того, все автомобильные дороги в Киевской области уже очищены от мусора и осколков.

"В течение недели-двух у каждого из разрушенных мостов будет стоять переправа, которая позволит переместиться на тот или иной берег", — добавил Павлюк.

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