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Разминирование Киевщины: уничтожено уже до полумиллиона мин, но нужно очистить от взрывчатки еще тысячи гектаров полей

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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Разминирование Киевщины: уничтожено уже до полумиллиона мин, но нужно очистить от взрывчатки еще тысячи гектаров полей

Подчиненные МВД структуры уничтожили уже до полумиллиона мин / Фото: из соцсетей

Саперы ждут машинно-механического разминирования для ускорения процесса.

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что Киевская область все еще не разминирована и там работают взрывотехники МВД.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Несмотря на это, территория, где продолжается активная жизнь, уже практически разминирована.

Однако министр напоминает о больших объемах работ на тысячах гектаров полей, которые необходимо еще очищать от взрывчатки.

В настоящее время саперы ожидают машинно-механического разминирования для ускорения процесса.

По словам Клименко, подчиненные МВД структуры уничтожили уже до полумиллиона мин.

Напомним, в результате боевых действий сейчас Украина является самой заминированной страной в мире. Взрывоопасные предметы загрязнили территорию страны размером примерно с Флориду или Уругвай. На разминирование уйдет десятки лет и миллиарды долларов. За полтора года полномасштабной войны территория Украины загрязнена наземными минами, неразорвавшимися бомбами, а также артиллерийскими снарядами и тому подобное.

Отчет GLOBSEC аналитического центра из Словакии свидетельствует, что около 30% Украины потребуют длительных, дорогих и опасных операций по очистке.

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Дата публикации
Просмотры
492
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