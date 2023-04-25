Размахивал топором во дворе: киевские полицейские задержали агрессивного мужчину (видео)

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который размахивал топором во дворе многоэтажки. Он агрессивно кричал и провоцировал местных жителей.

Об этом информирует пресс-служба Патрульной полиции Киева.

"...во время оформления ДТП на улице Русановской, охранники порядка получили ориентировку от коллег о том, что во дворе многоэтажек неизвестный с топором в руках провоцирует конфликт с людьми. Инспекторы находились неподалеку, поэтому решили проверить информацию", — говорится в сообщении.

У подъезда одного из домов полицейские заметили гражданина с топором в руках, который агрессивно кричал. Он был задержан, на место происшествия вызвали работников психиатрической медицинской помощи. Мужчину госпитализировали.

Ранее мы сообщали, что разъяренная россиянка устроила погром в магазине со стройматериалами и швырнула топор в работницу.

Напомним, в киевском кафе молодой человек ударил по лицу девушку-баристу якобы из-за того, что ему не приготовили латте на банановом молоке.

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