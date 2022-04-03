"Разграбленные дома, смерть, боль и горе": Кличко показал жуткие кадры освобожденных окрестностей Киева

Мэр Киева отметил, что украинцы никогда не простят оккупантам того, что они сделали в Украине.

Мэр Киева Виталий Кличко описал происходящее в освобожденных от российских оккупантов окрестностях столицы. Он отметил, что всех повергло в шок то, что они увидели.

Об этом Кличко написал в соцсетях.

"Освобожденные от орков пригороды Киева выглядят ужасно... Полуразрушенные, разграбленные, полные смерти, боли и горя. Вчера был в Буче, сегодня — в Гостомеле. Города под Киевом, принявшие на себя удар рвавшегося в столицу врага, придется восстанавливать практически заново. А сначала – разминировать дома и улицы, хоронить убитых российскими зверями мирных жителей. Но оркам нас не сломать! Мы выстоим и восстановим все, что так долго строили и создавали", — написал Кличко.

Мэр Киева отметил, что украинцы никогда не простят оккупантам того, что они сделали в мирной Украине.

Напомним, украинский журналист Роман Цымбалюк назвал российских оккупантов, причастных к массовым убийствам мирных украинцев в Буче и Ирпене.

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