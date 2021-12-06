"Разговаривай со мной на русском, потому что у*бу": в Киеве водитель такси высадил людей, которые оскорбляли государственный язык

"Разговаривай со мной на русском, потому что у*бу": в Киеве водитель такси высадил людей, которые оскорбляли государственный язык

Таким результатом пассажир оказался недоволен, поэтому полез в драку.

В Киеве водитель такси высадил из автомобиля пассажиров, неприятно высказывавшихся о государственном языке.

Видео инцидента пользователи впоследствии загрузили в социальные сети.

На ролике видно, как в автомобиле, помимо водителя, находится два человека: на переднем сидении мужчина, на заднем — женщина. В какой-то момент пассажирка сказала, что “ненавидит украинский язык”. После чего таксист припарковался и попросил клиентов выйти из авто — часть денег за незаконченную поездку он через приложение вернул назад.

Таким итогом оказался недоволен пассажир, который сидел на переднем месте. Он сказал водителю общаться с ним исключительно на русском языке.

“Разговаривай со мной на русском. Ты что, хамло? Я у**у тебя сейчас так, что ты потухнешь. Я родился в Киеве, а ты где? В Хмельницкой области? С***а, приехал сюда и наворачивает нам”, — высказывался пассажир.

Осторожно! На видео присутствует нецензурная лексика (18+)

Сам же он, очевидно, был нетрезв и очень раздражен тем, что его не довезли до места назначения. Однако, чтобы избежать конфликта, водитель в какой-то момент решил возместить мужчине всю стоимость поездки — 90 гривен.

В то же время пассажира это не устроило, вследствие чего со словами "я ему сейчас их в рот засуну" попытался применить к водителю физическую силу. Но какого-то результата это не дало, после чего пассажиры вышли из авто.

Напомним, что в Харькове блогер из Днепра плюнул в лицо патрульному полицейскому. Днепрянин обматерил правоохранителя и провоцировал его на применение силы.

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