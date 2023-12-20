Разделил украинцев: в центре Киева разразился скандал с надругательством над еврейским символом – обзор новостей

Такого безобразия в центре Киева давно не было. Мужчина снял на видео и выложил в сеть, как ходит в туалет на ханукальную менору прямо на Майдане Независимости.

Зачем тот решил надругаться над еврейским символом, почему этот инцидент разделил украинцев в сети и как развивались события дальше – смотрите в эксклюзиве Артема Зябкина TSN.UA.

Скандал в центре Киева

Во вторник, 19 декабря, в сети начали распространять видео, которое в мгновение ока вызвало скандал. Мужчина прямо на главной площади страны – Майдане Независимости – решил вульгарно надругаться над еврейским символом. Затем вандал попытался объяснить свой поступок, но еще больше оскандалился. Мужчина оказался ксенофобом и почему-то утверждает, что Украину заселят евреями.

Интересно, задумывался ли он над тем, что Украина – вообще многонациональное демократическое государство. И да, у нас президент открыто заявляет, что он по национальности – именно еврей. И это никак не помешало ему стать президентом, а сейчас активно отстаивать украинские ценности и интересы в мире.

В полиции о правонарушителе узнали не сразу. Но впоследствии увидели видео, которое уже распространялось по Сети. Детальнее об этом случае написали правоохранители в Facebook:

"Правоохранители задержали мужчину, который осквернил ханукию в центре столицы. По указанному факту следователи начали уголовное производство. Злоумышленнику грозит до пяти лет ограничения свободы. Во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили видео, где мужчина на площади Майдан Независимости осквернил временно установленное иудейского праздника "Ханука" монумент. Сотрудники Шевченковского управления полиции в сотрудничестве с аналитиками уголовного анализа установили и задержали нарушителя. Им оказался житель Киевщины, 1988 года рождения"

Мнения украинцев разделились

А вот Сеть на поступок мужчины отреагировала не столь однозначно. Большинство считает поступок жителя Киевщины примитивным и называет это откровенным хулиганством, с которым нужно бороться наравне со всеми его проявлениями. И они правы. Но такая большая Ханукия на Майдане вызвала у украинцев недоумение уже давно, правда, вопрос не к символу, а к его стоимости. Майдановскую Ханукию – кстати крупнейшую в Европе – установили еще 7 декабря. Один из пользователей поинтересовался не дороговато ли эта инсталляция?

"Сэкономили на главных городских елках. Так будто бы больше денег можно будет направить на оборону страны – замечательно! Но кто мне объяснит: для чего тогда повсюду (то есть в столице и во многих крупных городах Украины (!) устанавливается ЭТО? (кто не в курсе) – это ханукия, иудейский религиозный символ). О целесообразности и немалой стоимости таких "инсталляций" все молчат"

Мнения украинцев разделились. В частности, у некоторых возник вопрос, поставят ли теперь крупнейшего Дидуха в Иерусалиме. Другие же авторы уверены, что Ханукия на Майдане – хороший знак и эта традиция улучшает имидж Украины.

"Украина, Киев, огромная ханукия на Майдане Незалежности. И в это же время в городах Франции и Германии советуют евреям не носить наряды, указывающие на их еврейство, президенты самых престижных вузов США, на вопрос, позволяют ли моральные кодексы их университетов призывать к новому Холокосту, отвечают, что это зависит от контекста, видимо этого достаточно, чтобы понять что такое наша Украина и нам есть чем и кем гордиться"

Учитывая шум в сети, должен кое-что объяснить всем нашим зрителям. С 2020 года Ханука, или как его называют "еврейский новый год", является государственным праздником в Украине. Так что с того времени установление праздничной Ханукии в столице и многих городах Украины стало традицией. Столичную Ханукию открывал мэр Кличко вместе с представителями еврейской общины города и всей Украины.

"А еще кое-что хочу добавить от себя. В стране — война, все чувствуют усталость и обеспокоены происходящим. Давайте быть дружескими, объединенными и уважать все религии. Эти споры нам не нужны. Поэтому украинцы просим быть более терпимыми и толерантными. Не позорите нас", – подытожил журналист.

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