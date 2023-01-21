Раздался последний гимн: на Байковом кладбище в Киеве простились с погибшим руководством МВД (видео)

На кладбище для руководства и представителей МВД прозвучал последний гимн Украины.

На Байковом кладбище в Киеве простились с министром внутренних дел Денисом Монастырским и сотрудниками МВД, которые 18 января погибли в авиакатастрофе в Броварах.

Об этом сообщают СМИ.

На кладбище пришло около сотни человек. Здесь для руководства и представителей МВД прозвучал последний гимн Украины. С погибшими прощались родные и близкие.

Перед этим церемония прощания с погибшими руководством МВД прошла в Национальном центре "Украинский дом". Попрощаться с министром Денисом Монастырским, его первым заместителем Евгением Енином, государственным секретарем МВД Юрием Лубковичем и другими сотрудниками ведомства пришел глава государства Владимир Зеленский вместе с первой леди. Президент с супругой возложили цветы и выразили соболезнования семьям погибших. Траурную церемонию также посетили глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, омбудсман Дмитрий Лубинец и депутаты.

Авиакатастрофа в Броварах

18 января в Броварах рядом с детским садом и домом разбился вертолет ГСЧС ЕС-225. На борту находилось руководство МВД – министр Денис Монастырский, первый заместитель министра Евгений Енин и государственный секретарь Юрий Лубкович. Как сообщили в Нацполиции, количество погибших — 14 человек, в том числе ребенок.

Среди погибших есть один ребенок. В частности , погибла мама Елена Пономаренко и маленькая Милана. С ними сегодня прощаются в Броварах.

СБУ расследует три версии: нарушение правил полета, техническая неисправность вертолета, умышленное уничтожение.

Авиакатастрофа в Броварах: город в трауре по жертвам трагедии

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