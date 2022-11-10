Разбой, похищение человека и автоугон: задержан житель Киевщины, который три года скрывался от следствия

Полицейские управления уголовного розыска в Киевской области провели кропотливую работу и задержали злоумышленника в Чернигове.

Полиция задержала вора, который три года скрывался от следствия.

На счету 27-летнего жителя Славутича преступные эпизоды, среди которых похищение человека и угон автомобиля, а также разбойное нападение.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.

Так, в 2019 году злодей вместе с сообщниками похитили жителя Киевщины, вывезли в поле, после чего начали наносить ему телесные повреждения. Забрав деньги, телефон и документы, злодеи проникли в гаражное помещение потерпевшего, похитили оттуда инструменты и личные вещи.

Злоумышленники скрылись с места преступления на автомобиле потерпевшего.

Двух мужчин полиция задержала сразу, еще один длительное время скрывался от стражей порядка и его объявили в розыск за незаконное завладение транспортным средством [ч.2 ст.289 УКУ], разбой [ч.2, ч.3 ст 187 УКУ], похищение человека [ ч.2 ст. 146 УКУ].

Полицейские управления уголовного розыска Киевской области провели кропотливую работу и задержали злоумышленника в Чернигове. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве разоблачена преступная схема переправки призывников в Молдову.

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