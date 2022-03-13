Разбитые автомобили и заброшенные детские коляски: полиция показала видео с Романовского моста в Ирпене

Романовским мостом продолжается эвакуация людей с Ирпеня и близлежащих населенных пунктов.
Километры заброшенных авто, неустанные потоки пострадавших от блокады и погибшие в оккупации.
Полиция Киевщины продолжает помогать в эвакуации населения Ирпеня и ближайших населенных пунктов.
Романовский мост взорван, но через него продолжается спасение людей.
Полиция показала видео с Романовского моста в Ирпене
Напомним, в Ирпене оккупанты расстреляли журналиста New York Times, еще один американец ранен (фото и видео).
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