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Разбитые автомобили и заброшенные детские коляски: полиция показала видео с Романовского моста в Ирпене

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Разбитые автомобили и заброшенные детские коляски: полиция показала видео с Романовского моста в Ирпене

Полиция Киевской области

Романовским мостом продолжается эвакуация людей с Ирпеня и близлежащих населенных пунктов.

Километры заброшенных авто, неустанные потоки пострадавших от блокады и погибшие в оккупации.

Полиция Киевщины продолжает помогать в эвакуации населения Ирпеня и ближайших населенных пунктов.

Романовский мост взорван, но через него продолжается спасение людей.

Полиция показала видео с Романовского моста в Ирпене

Напомним, в Ирпене оккупанты расстреляли журналиста New York Times, еще один американец ранен (фото и видео).

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