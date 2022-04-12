Разбирают завалы и ищут людей: в Киевской области местные жители пришли на помощь спасателям

Местные вышли помогать спасателям в Бородянке и Гостомеле.
В Киевской области спасатели, волонтеры и все неравнодушные люди вышли разбирать завалы. Местные жители разыскивают под разрушенными домами людей, убирают улицы.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
Как стало известно, местные вышли помогать спасателям в Бородянке и Гостомеле.
“Страна становится сильнее, когда становятся сильнее ее граждане. Сегодня в Бородянке и Гостомеле люди абсолютно разных профессий бок о бок со спасателями разбирают завалы, ищут людей, убирают улицы. Другие города на очереди после того, как очистим территории от мин и снарядов. Спасибо вам, Нация Героев”, — отметили в ГСЧС Украины.
Напомним, что в Киевской области открыли временный мост, который будет соединять освобожденные от оккупантов города со столицей.
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