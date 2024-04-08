Разбил стекло и перерезал горло: в киевском фуникулере произошло жуткое убийство

Пострадавший потерял очень много крови, что и повлекло смерть.

В Киеве мужчина разбил стекло в вагоне фуникулера и перерезал им горло другому парню. Последний не выжил.

Об этом сообщает один из Telegram-каналов.

Что повлекло за собой конфликт неизвестно. Несмотря на попытки спасти жизнь парню, он скончался от потери крови. Как информирует dtp.kiev.ua, погибший родился в 2007 году, то есть ему было всего 16 лет. На место приехали медики и полиция.

Правоохранители уже задержали нападающего, мотивы его поступка выясняются.

Напомним, в Подольском районе Одесской области полиция обнаружила мертвыми женщину и ее дочь.

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