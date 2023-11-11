Разбил пять авто и подрался с водителями: в Киеве масштабное ДТП превратилось в драку (фото)

В субботу, 11 ноября, около 22 часов на проспекте Отрадном в Киеве водитель BMW, который был под хмельком, во время ДТП повредил сразу 5 автомобилей. После этого между водителями разбитых авто и виновником аварии и его друзьями возникла потасовка.

Об этом сообщили в Патрульной полиции Киева.

В сообщении уточнили, что водитель BMW совершил столкновение с припаркованными автомобилями. Владельцы поврежденных автомобилей начали возмущаться и словесный конфликт перерос в драку.

На место конфликта прибыли патрульные полицейские и спецназовцы. Правоохранители прекратили стычку и задержали предполагаемого виновника ДТП.

"Последний согласился пройти осмотр на состояние опьянения с помощью алкотеста Драгер. Результат — 1,84 промилле алкоголя в крови водителя", — сообщили в патрульной полиции.

Событие зарегистрировано в Соломенском управлении полиции города Киева. После завершения проверки будет дана правовая оценка инцидента.

Информация о пострадавших пока не поступала.

Напомним, ранее в Киеве на Брестском проспекте столкнулись два общественных автобуса. В результате ДТП пострадали семь пассажиров.

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