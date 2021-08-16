Растрата полмиллиона гривен на закупки школьной мебели: прокуратура Киева проводит обыски в Управлении образования Печерской РГА

Растрата полмиллиона гривен на закупки школьной мебели: прокуратура Киева проводит обыски в Управлении образования Печерской РГА

Сумма ущерба, нанесенная местному бюджету, составляет более 450 тыс. грн.

Прокуратура Киева проводит обыски в Управлении образования и инновационного развития Печерской РГА. Причина обысков — растрата полмиллиона гривен на закупки школьной мебели.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

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Обыски проводятся в помещениях Управления образования и инновационного развития Печерской районной в городе Киеве государственной администрации, а также по месту жительства лиц, причастных к растрате средств местного бюджета.

Согласно материалам следствия, должностные лица Управления образования и инновационного развития Печерской РГА заключили договор с предприятием о поставке школьной мебели в количестве 1470 шт. на общую сумму 940 800 грн.

В то же время установлено, что поставленная мебель не соответствует техническим требованиям проведенных публичных закупок, а их стоимость завышена более чем в два раза.

Согласно заключению экспертизы, сумма ущерба, нанесенного местному бюджету составляет более 450 тыс. грн.

Сейчас на основании постановлений суда в служебных помещениях Управления образования и инновационного развития Печерской районной в городе Киеве государственной администрации и по месту жительства лиц, причастных к совершению указанного уголовного преступления проводятся неотложные следственные (розыскные) действия.

Напомним, в Киевской области директор детского санатория три года воровал мебель и оборудование: убытки составили 20 млн грн.

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