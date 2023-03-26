Расстроен Онуфрий и циничные призывы к миру: в Лавре прошла последняя воскресная служба МП перед выселением (фото, видео)

Онуфрий во время своего обращения цинично призвал "молиться о мире на украинской земле" и "избавлении от врага".
В воскресенье, 26 марта, священники УПМ МП провели последние воскресные службы на территории Киево-Печерской лавры, которую они должны покинуть до 29 марта.
Об этом сообщает пресс-служба Московского патриархата.
Отмечается, что литургии проходят в храме Всех преподобных Печерских икон Божией Матери "Всех скорбящих Радости" и "Живоносный источник", а также в храме Преподобного Агапита Печерского, Аннозачатовской церкви и храме святого Сергея Радонежского.
Возглавил литургию на площади в Киево-Печерской лавре предстоятель Украинской православной церкви митрополит Онуфрий. Во время своего обращения к верующим он цинично призвал "молиться о мире на украинской земле" и "избавлении от врага", а также, "чтобы Господь взглянул на наш народ и сохранил отчаявшихся и потерял дома; о благословении Божье людям доброго" воли, помогающие нуждающимся".
Как видно на фото и видео, на воскресную службу в Лавру пришли тысячи людей, которые ходят в Украинскую православную церковь Московского патриархата.
Накануне сообщалось, что представители УПЦ МП начали выезд из Киево-Печерской лавры.
Напомним, Украинская православная церковь Московского патриархата должна выселиться из Киево-Печерской Лавры до 29 марта.
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