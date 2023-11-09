Расстреляли мирных жителей во время оккупации Бучи: завершено досудебное расследование в отношении 11 военных РФ (список, фото)

По данным следствия, преступные приказы о расстреле отдавал командир подразделения лейтенант Александр Рыбас.

СБУ завершила досудебное расследование в отношении 11 военных РФ, расстрелявших под Киевом мирных жителей во время оккупации Бучи.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Установлено, что во время захвата поселка Мотыжин Бучанского района военнослужащие 1-го взвода 37-й отдельной мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии из РФ (Кяхта, республика Бурятия) проводили "карательные мероприятия" на территории населенного пункта.

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В одном из таких "рейдов" фигуранты двигались в колонне бронетехники РФ и открыли огонь по двум легковым автомобилям с мирными жителями.

В результате вражеского обстрела погибли шесть украинцев – оба водителя и пассажиры.

По данным следствия, преступные приказы о расстреле отдавал командир подразделения лейтенант Александр Рыбас.

Командир подразделения лейтенант Александр Рыбас / Фото: СБУ

Указание российского командира непосредственно выполняли:

лейтенант Сергей Тихоньких;

сержант Валех Еминов;

сержант Антон Буренок;

младший сержант Дмитрий Галсанов;

младший сержант Владислав Матвеев;

ефрейтор Роман Игумнов;

ефрейтор Захар Петров;

рядовой Геннадий Плотников;

рядовой Николай Бушуев;

военнослужащий Трофим Иванов.

Все фото: пресс-центр СБУ

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности квалифицировали действия военных преступников по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством).

В настоящее время досудебное расследование завершено, обвинительный акт направлен в Соломенский районный суд Киева для рассмотрения по существу.

Решается вопрос об объявлении подозреваемых в международный розыск.

Расследование военных преступлений продолжается, чтобы ни один оккупант не остался безнаказанным.

За время войны в Киевской области погибли 1 376 человек, неидентифицированными остаются 190 тел.

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