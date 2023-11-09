Расстреляли мирных жителей во время оккупации Бучи: завершено досудебное расследование в отношении 11 военных РФ (список, фото)

По данным следствия, преступные приказы о расстреле отдавал командир подразделения лейтенант Александр Рыбас.
СБУ завершила досудебное расследование в отношении 11 военных РФ, расстрелявших под Киевом мирных жителей во время оккупации Бучи.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Установлено, что во время захвата поселка Мотыжин Бучанского района военнослужащие 1-го взвода 37-й отдельной мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии из РФ (Кяхта, республика Бурятия) проводили "карательные мероприятия" на территории населенного пункта.
В одном из таких "рейдов" фигуранты двигались в колонне бронетехники РФ и открыли огонь по двум легковым автомобилям с мирными жителями.
В результате вражеского обстрела погибли шесть украинцев – оба водителя и пассажиры.
По данным следствия, преступные приказы о расстреле отдавал командир подразделения лейтенант Александр Рыбас.
Указание российского командира непосредственно выполняли:
лейтенант Сергей Тихоньких;
сержант Валех Еминов;
сержант Антон Буренок;
младший сержант Дмитрий Галсанов;
младший сержант Владислав Матвеев;
ефрейтор Роман Игумнов;
ефрейтор Захар Петров;
рядовой Геннадий Плотников;
рядовой Николай Бушуев;
военнослужащий Трофим Иванов.
Все фото: пресс-центр СБУ
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности квалифицировали действия военных преступников по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством).
В настоящее время досудебное расследование завершено, обвинительный акт направлен в Соломенский районный суд Киева для рассмотрения по существу.
Решается вопрос об объявлении подозреваемых в международный розыск.
Опубликовано ГУ СБ Украины в Киеве и Киевской области Четверг, 9 ноября 2023 г.
Расследование военных преступлений продолжается, чтобы ни один оккупант не остался безнаказанным.
За время войны в Киевской области погибли 1 376 человек, неидентифицированными остаются 190 тел.
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