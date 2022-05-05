Расстреляли и переехали танком: на Киевщине обнаружили тела двух жестоко убитых оккупантами мужчин

Расстреляли и переехали танком: на Киевщине обнаружили тела двух жестоко убитых оккупантами мужчин

В среду, 4 мая, в селе Рудня-Тальская Киевской области нашли двух мертвых людей.

Убитыми оказались двое молодых людей в возрасте 22 и 23 лет.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

"4 мая в селе Рудня-Тальская полицейские Киевщины эксгумировали тела молодых мужчин 22 и 23 лет. 25 февраля оккупанты расстреляли автомобиль с двумя мирными жителями в салоне. Но и этого захватчикам оказалось мало — российские оккупанты переехали машину с людьми внутри тяжелой техникой" – говорится в сообщении.

Полицейские Иванкова с прокурорами и судмедэкспертами провели осмотр трупов. Впоследствии тела молодых людей забрали родственники для перезахоронения в селе Мирча Бучанского района.

Читайте также: